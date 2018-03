Basquete Sub-21 estréia no Mundial As meninas da seleção brasileira feminina de basquete Sub-21 estréiam nesta sexta-feira, às 16 horas (de Brasília) contra a seleção da casa, no Mundial da categoria, em Sibenik, na Croácia. A equipe dirigida pelo técnico Paulo Bassul está no Grupo A e também enfrentará a França (sábado), os Estados Unidos (domingo), a Coréia do Sul (terça) e a República Tcheca (quarta) na primeira fase.