Basquete: Telemar recebe Uberlândia O líder do Campeonato Nacional de basquete masculino, Telemar (88,5% de aproveitamento), recebe nesta sexta-feira, às 17h, o Unitri/Uberlândia, terceiro colocado (79,2%), no Rio de Janeiro, com transmissão do SporTV. Outros cinco jogos estão marcados e acontecem às 20 horas: Corinthians/UMC (15.º, 25,9%) x Universo/Ajax (5.º, 58,3%); COC/Ribeirão (2.º, 85,7%) x São José dos Pinhais/Keltec (9.º, 48,1%); Paulistano/Dix Amico (7.º, 53,6%) x Uniara/Araraquara (4.º, 60,7%); Franca (12.º, 37,9%) x Liga Macaense (14.º, 29,6%); e Londrina/TIM (13.º, 32,1%) x Pitágoras/Minas (8.º, 50%).