Basquete: Tem clássico no interior Na reta final de classificação para os playoffs do Estadual Masculino de Basquete, será realizada nesta quinta-feira, às 21h, a penúltima rodada, com um clássico do Interior. A Uniara/Araraquara recebe a Winner/Limeira, no ginásio Gigantão. O time de Araraquara é vice-líder da competição e mesmo classificado para próxima fase luta para não cair na tabela. "Teoricamente a segunda posição nos dá vantagem nos playoffs", explica Antônio José Paterniani, o Tonzé. Os playoffs começam na quarta-feira, em melhor-de-cinco. Araraquara precisa vencer por apenas um ponto de diferença para garantir, com uma rodada de antecipação, o segundo lugar no grupo. No retrospecto, a equipe tem 14 vitórias e seis derrotas, somando 32 pontos. Já Limeira, comandada por Luís Zanon, terceira colocada, tem 12 vitórias e oito derrotas. "Se nós perdermos o jogo desta quarta-feira e o de sábado, igualamos o número de derrotas. Mas Limeira leva vantagem porque fomos derrotados por eles no primeiro confronto desta fase", diz Tonzé. No confronto válido pela segunda fase, Limeira, atuando em casa, venceu por 112 a 105. Depois de Limeira, Araraquara enfrenta o COC/Ribeirão Preto, líder da competição, no sábado - "Um jogo bem mais complicado", segundo Tonzé. Com uma equipe de média de apenas 22 anos, o técnico aposta na liderança do veterano pivô Pipoka para dar força aos outros atletas. "A equipe tem evoluído bastante, mas é um grupo jovem que ainda precisa encontrar sua personalidade."