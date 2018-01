Basquete tem confronto Rio-São Paulo O dia é de confronto entre os campeões estaduais de São Paulo e do Rio de Janeiro pelo Nacional Feminino de Basquete, com Unimed/Ourinhos e Vasco, às 17h30, em Ourinhos. O campeão paulista está na quarta colocação, com 18 pontos (sete vitórias e quatro derrotas), embalado pela vitória sobre o time do Brasil Juvenil na última rodada. Com 20 pontos ganhos (nove vitórias e duas derrotas), o Vasco joga fora de casa pela quinta rodada do returno da competição buscando a reabilitação, já que vem de derrota para o Paraná. Leia a íntegra no JT