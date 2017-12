Basquete tem convocação nesta sexta Hélio Rubens, campeão brasileiro com o Vasco na quarta-feira, convoca a seleção brasileira masculina de basquete, nesta sexta-feira, na sede da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), para o início dos treinamentos para a disputa das competições da temporada 2001: Torneio Internacional do México (29 junho a 8 julho), Sul-Americano do Chile (19 a 29 de julho), Copa América da Argentina (15 a 26 de agosto), classificatória para o Mundial de Indianápolis, em 2002 e o Goodwill Games da Austrália (30 de agosto a 9 de setembro).