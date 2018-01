Basquete tem rodada de clássicos A 9.ª rodada do returno do Nacional masculino terá oito jogos - quatro clássicos regionais: Vasco x Fluminense, COC x Mogi, Casa Branca x Unisanta, Sogipa x Botafogo, Hebraica x Universo, Franca x Bauru, Ipiranga x Uberlândia (20h) e Londrina x Flamengo (21h). Treze dos 16 times podem ir às quartas-de-final. No feminino, o Paraná é finalista após vencer o Santo André.