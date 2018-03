Basquete tem três vagas indefinidas Fluminense, Flamengo, Londrina, Bauru, Mogi e Casa Branca lutam por três vagas para as quartas-de-final do Nacional. Franca, Vasco, Botafogo, Ribeirão Preto e Uberlândia estão classificados. A rodada deste domingo terá: Flamengo x Botafogo (19 h, com SporTV); Vasco x Londrina (11 h); Uberlândia x Mogi; Bauru x Ipiranga; Unisanta x Hebraica; Universo x Ribeirão (18 h). Resultados de sexta: Vasco 94 a 79 Unisanta; Flamengo 111 a 102 Casa Branca; Bauru 93 a 86 Hebraica; Uberlândia 99 a 88 Ribeirão.