Basquete teme ausência de Alessandra A pivô Alessandra, com uma torção no tornozelo, não se apresentou ao técnico Antônio Carlos Barbosa para treinar com a seleção brasileira para a Copa América, em setembro. A equipe começou os trabalhos nesta segunda-feira, em Ribeirão Preto, com 13 atletas. Na segunda-feira, devem integrar-se ao grupo as atletas que estavam na WNBA.