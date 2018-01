Basquete terá confronto de invictos Uniara/Araraquara e Unimed/Franca fazem nesta terça-feira, às 20h, o clássico dos invictos no ginásio Gigantão, em Araraquara, pelo Campeonato Paulista Masculino de Basquete. O time de Araraquara lidera o Grupo B com três vitórias. No mesmo grupo, a equipe de Franca, do técnico Hélio Rubens, está em oitavo, com duas vitórias e um jogo a menos. O duelo regional terá Demétrius, de Franca ? líder nas estatísticas de assistências, com média de nove por jogo ?, e Matheus, de Araraquara ? destaque nas bolas recuperadas com média de 3,33 por jogo. Outros três jogos também serão às 20h. Em Assis, o Conti também tenta manter a liderança do Grupo B contra a Hebraica (quarta); em Piracicaba, o XV da Barra (segundo do Grupo B) enfrenta o São Paulo/Santo André (quarto do B). Fechando a rodada em Limeira, a Winner (quarto do Grupo B) encara São Bernardo (nono do mesmo grupo).