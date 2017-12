Basquete terá confronto de opostos na 6ª Paralisado durante o carnaval, o Campeonato Nacional Masculino de Basquete volta na sexta-feira, com sete partidas. Destaque para Franca, que joga em casa contra o COC/Ribeirão, às 20h30 - e com Chuí estreando como técnico. Tradicionais no basquete paulista, as duas equipes atravessam fases distintas: Franca está em 15º lugar na classificação, enquanto o COC segue estável na quarta colocação. Será o primeiro jogo de Chuí no comando do time. O ex-ala substitui o técnico Daniel Wattfy, demitido na sexta-feira pela péssima campanha da equipe - com seis derrotas e apenas duas vitórias. Os adversários de Ribeirão Preto estão embalados pelo tricampeonato paulista. No Nacional, contam com cinco vitórias e duas derrotas. O Flamengo é o time mais eficiente do campeonato, com média de 106,6 pontos, em oito partidas. O melhor ataque é da UniFMU/Paulistano, com 92,8 pontos; a defesa menos vazada é da Universo/Campos, do Rio de Janeiro, com 75,2. O cestinha do Nacional é o ala Kenya Lamont, da Universo/BRB (DF) com média de 22,3 pontos e 223 no total. No ranking de eficiência, o primeiro colocado é o ala/armador Charles Byrd, da URB/Adeblu, com média de 23,4 pontos em oito jogos.