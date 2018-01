Basquete terá medidas contra brigas Outro jogo do Campeonato Nacional Masculino de Basquete acabou em briga e tumulto. Foi no ginásio do COC, em Ribeirão Preto, domingo, após o jogo em que a equipe da casa venceu o Botafogo por 113 a 98. Na quarta-feira a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anuncia as medidas disciplinares para os incidentes de Ribeirão e também do jogo entre Londrina e Flamengo, na sexta-feira.