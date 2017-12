Basquete terá o clássico da massa no Rio Os dois clubes de maior torcida no País, Flamengo e Corinthians, contarão neste domingo com o apoio dos fãs no Ginásio do Tijuca, Rio de Janeiro, às 14h30, onde será disputado o principal jogo da rodada no 15º Nacional Masculino de Basquete. O clássico será transmitido ao vivo, pelo canal SporTV. ?Esperamos mais um jogo equilibrado, pois nesse campeonato cada partida parece uma decisão rumo às oito vagas para os playoffs. Contra o Corinthians, já contaremos com o armador Marc Brown que, aos poucos, vai recuperar sua grande forma e se entrosar com a equipe?, disse Emmanuel Bomfim, técnico do Flamengo/Petrobrás. O técnico Carlão, do Corinthians, mostra cautela. ?Todo jogo é difícil e fora de casa fica ainda mais complicado. O Flamengo é uma equipe bem aplicada e está fazendo uma excelente campanha. Até agora nós tivemos altos e baixos na competição. Estamos nos recuperando do cansaço e das contusões que a equipe sofreu no início da temporada.? Em oito partidas, os líderes Flamengo e Uberlândia somam sete vitórias e uma derrota. Só que Uberlândia leva vantagem na cesta average: 1.13514 contra 1.08683. Em terceiro lugar está o Universo/Ajax com 77.8% de aproveitamento em nove partidas (sete vitórias e duas derrotas). A rodada começa mais cedo, com o confronto Universo/BRB/DF x URB/Adeblu, a partir das 11 horas em Brasília. No mesmo horário, entram em quadra, em Goiânia, Universo/Ajax e Londrina/TIM. Ao meio-dia, a Rede TV! mostra ao vivo, direto de Minas Gerais, o confronto entre Unit/Uberlândia e COC/Ribeirão Preto. O último jogo deste domingo será entre ACF Campos/Universo e Paulistano/UNIFMU, a partir das 18 horas em Campos.