Basquete terá rodada com oito jogos A quarta rodada do returno do Nacional Masculino de Basquete terá oito jogos neste domingo, a partir das 11 horas, com Vasco x Ulbra e ACF/Campos x Bandeirante/Irmãos Zen. O destaque da rodada será o confronto entre os dois times patrocinados pela Universo, às 15h30: o Ajax, de Goiás, e o Minas, com transmissão ao vivo do SporTV.