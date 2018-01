Basquete terá três árbitros no jogo A Federação Internacional de Basquete anunciou nesta quarta-feira que suas competições oficiais passarão a contar com três árbitros nos jogos. Agora, as competições internacionais que antes contavam com dois árbitros irão se igualar à NBA, a Liga Norte-Americana. O objetivo da mudança é tentar coibir faltas fora das jogadas e tornar o basquete um jogo mais limpo.