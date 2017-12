Basquete: termina returno da 1ª fase A última rodada do returno da primeira fase do Estadual Masculino de Basquete, amanhã, tem duas partidas: a Winner (sétima colocada) recebe o Jauense (12º) no Ginásio Fortunato Lucatto, em Limeira. No primeiro turno, o Jauense venceu Limeira por 104 a 92. A Hebraica/Blue Life (nona colocada no campeonato) encerra sua participação contra Assis (décimo), no Ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo. As duas equipes não têm mais chances de avançar aos playoffs. O COC/Ribeirão Preto segue na liderança do Estadual com 44 pontos (21 vitórias e duas derrotas), seguido pelo Corinthians/Mogi com 41 e Franca com 40.