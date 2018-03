Basquete: Tijuca surpreende e bate Uberlândia O Tijuca Tênis Clube conquistou na noite desta terça-feura uma vitória surpreendente no Campeonato Nascional de Basquete Masculino. Jogando em Minas, a equipe carioca venceu o Unit/Uberlândia por 78 a 77 (43 a 42 no primeiro tempo), em partida válida pela 14ª e penúltima semana da competição. Os cestinhas do jogo foram Jamison (Tijuca), e Helinho (Uberlândia), com 32 e 27 pontos, respectivamente. Mesmo com a derrota, o Uberlândia segue na liderança do campeonato com 80.0% de aproveitamento em 25 jogos (20 vitórias e 5 derrotas), seguido do Flamengo com 72.4% em 29 partidas (21 vitórias e 8 derrotas), e do Ajax com 71.4% em 28 jogos (20 vitórias e 8 derrotas). Nesta quarta-feira serão disputados mais cinco jogos, todos a partir das 20 horas: Paulistano/UNIFMU x Sport Ulbra, no Paulistano; Uniara/Araraquara x URB/Adeblu, em Araraquara; Franca Basquete x ACF Campos/Universo, em Franca; Londrina/TIM x Liberty Seguros/Casa Branca, em Londrina; COC/Ribeirão Preto x Universo BH/Minas, em Ribeirão Preto.