Basquete: Tijuca vence o Blumenau No único jogo desta segunda-feira do Campeonato Nacional de Basquete Masculino, o Tijuca Tênis Clube teve dificuldade, mas venceu o URB/Blumenau por 97 a 83. A partida, disputada no Rio de Janeiro, abriu a nona rodada do campeonato. O Nacional prevê mais três jogos nesta terça-feira: às 19 horas, o Corinthians enfrenta o Flamengo em Mogi. A partir das 20h, o Uniara/Araraquara pega o Londrina/TIM e o Sport Club Ulbra enfrenta o COC/Ribeirão Preto.