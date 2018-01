Basquete: torcida agora é pelas meninas Depois da boa participação da Seleção Brasileira Masculina de Basquete, que sábado garantiu a classificação para o Mundial do Japão/2006, agora é a vez da Seleção Feminina disputar a Copa América, que começa dia 14, também na República Dominicana. A situação das moças é outra: o Brasil já tem vaga por ser a sede do Mundial de 2006. A equipe comandada por Antônio Carlos Barbosa começa nesta segunda-feira, em São Paulo, a última fase de treinamentos. A Copa América classifica três equipes para o Mundial do Brasil, que será realizado de 12 a 23 de setembro de 2006. As brasileiras estréiam diante de Porto Rico, às 20h de Brasília. As duas equipes estão no grupo B, ao lado de Colômbia e Canadá. No A estão Argentina, Cuba, Guatemala e República Dominicana. Os Estados Unidos, atuais campeões olímpicos, também já têm vaga no Mundial, e por isso não irão a Santo Domingo. Nesta temporada, dos 19 jogos que disputou, a Seleção Brasileira perdeu apenas um jogo. Na preparação até a Copa América, a equipe conquistou o sul-americano invicto e os títulos do Torneio Internacional de Nórcia (Itália) e da Copa Eletrobrás.