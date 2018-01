Basquete treina na Copa das Nações A seleção brasileira feminina de basquete disputa a Copa das Nações, na Austrália, um torneio amistoso de preparação para o 14.º Campeonato Mundial da China, de 14 a 25. O Brasil estréia, sexta-feira, às 5 horas (de Brasília), contra os Estados Unidos, campeão olímpico e mundial. Na seqüência, a Austrália, vice-campeã olímpica, enfrenta a França, campeã européia. Pelo regulamento, as quatro equipes jogam entre si na primeira fase, em turno único - as duas primeiras, na soma dos pontos das três rodadas disputam o título. A terceira e quarta jogam pelo bronze. Todos os rivais, sem exceção, são de excelente nível, o que é bom na avaliação da ala Janeth, do Brasil. "Vamos colocar em prática o que temos treinado. O resultado não é o mais importante mas sim adquirirmos entrosamento." O técnico Antônio Carlos Barbosa, que só teve o time completo às vésperas da viagem para a Austrália (a maioria das atletas estava na WNBA), corre contra o tempo para estruturar a equipe e dar ritmo de jogo para o Mundial. Adrianinha, Helen, Janeth, Cintia Tuiú e Alessandra estão escaladas contra os Estados Unidos. No sábado, em Newcastle, o Brasil enfrenta a França, às 5 horas, e no domingo, em Sydney, a Austrália, às 7h15. A rodada final, com a disputa das medalhas, será na terça-feira. O Brasil estréia, sexta-feira, às 5 horas (de Brasília), contra os Estados Unidos, campeão olímpico e mundial. Na seqüência, a Austrália, vice-campeã olímpica, enfrenta a França, campeã européia. Pelo regulamento, as quatro equipes jogam entre si na primeira fase, em turno único - as duas primeiras, na soma dos pontos das três rodadas disputam o título. A terceira e quarta jogam pelo bronze. Todos os rivais, sem exceção, são de excelente nível, o que é bom na avaliação da ala Janeth, do Brasil. "Vamos colocar em prática o que temos treinado. O resultado não é o mais importante mas sim adquirirmos entrosamento." O técnico Antônio Carlos Barbosa, que só teve o time completo às vésperas da viagem para a Austrália (a maioria das atletas estava na WNBA), corre contra o tempo para estruturar a equipe e dar ritmo de jogo para o Mundial. Adrianinha, Helen, Janeth, Cintia Tuiú e Alessandra estão escaladas contra os Estados Unidos. No sábado, em Newcastle, o Brasil enfrenta a França, às 5 horas, e no domingo, em Sydney, a Austrália, às 7h15. A rodada final, com a disputa das medalhas, será na terça-feira.