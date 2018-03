Basquete: três brigam por duas vagas Faltando apenas três rodadas para o término da fase de classificação do Nacional Masculino de Basquete, seis equipes já garantiram vaga nas quartas-de-final: Franca, Vasco, Botafogo, Uberlândia, Ribeirão Preto e Fluminense. Três times disputam as últimas duas vagas: Bauru, Flamengo e Londrina. Amanhã, às 20 horas, o Bauru enfrenta o Mogi e o Londrina joga com a Sogipa. A rodada terá também às 20 horas: Uberlândia x Universo, Casa Branca x Ipiranga e Unisanta x Ribeirão Preto. O Flamengo joga quarta-feira contra o Vasco às 15 horas, o Botafogo pega o Fluminense e o Franca encara a Hebraica, ambos às 20 horas.