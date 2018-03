Basquete: Uberlândia a uma vitória da final Uma vitória colocará a Unit/Uberlândia na decisão do 14.º Campeonato Nacional Masculino de Basquete. O time enfrenta amanhã o Universo/Ajax, às 20h45, em Goiânia, na quarta partida da série melhor-de-cinco da fase semifinal (com SporTV). A equipe mineira ganha o playoff por 2 a 1 e só precisa de uma vitória para ir à final. Já o Ajax tem uma missão bem mais difícil: vencer as duas últimas partidas para ir à decisão. No primeiro jogo, em Goiânia, o Ajax venceu por 95 a 92, na prorrogação. Uberlândia ganhou os dois jogos em casa: 78 a 76 e 91 a 85. O ala norte-americano de Uberlândia, Brent Merrit aposta em partidas equilibradas. "Apesar da derrota que sofremos na casa deles no primeiro jogo, nós estamos muito confiantes na vitória. Nosso objetivo é fechar a série em Goiânia, porque não queremos levar a decisão para o quinto jogo, mesmo com a vantagem de ser em Uberlândia." O pivô Janjão, da experiente equipe do Ajax, acha que os times se equivalem tecnicamente e as partidas vêm sendo decididas por pequenos detalhes. "Precisamos aproveitar a vantagem de jogar em casa, com o apoio da torcida, e manter a concentração durante os 40 minutos. Temos condições de vencer, empatar a série e levar a decisão para a quinta partida." No Campeonato Paulista Feminino, a Unimed/Americana, que já fechou o seu playoff semifinal contra Santo André por 3 a 0, aguarda a adversária do confronto entre Ourinhos e São Caetano.