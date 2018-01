Basquete: Uberlândia e Franca mantêm liderança Três jogos deram início à 13ª rodada do Campeonato Nacional de basquete masculino na noite desta terça-feira. Em Uberlândia, o Telemig Celular/Unitri/Uberlândia (MG) venceu o Paulistano/Dix Amico (SP) por 107 a 100, com 28 pontos de Rogério, o melhor em quadra, e se manteve na liderança do Grupo A. Em Belo Horizonte, o Franca/Mariner/Unimed (SP) ganhou do Pitágoras/Minas por 96 a 89, com 28 pontos do cestinha Rogério, e já garantiu o primeiro lugar do Grupo B. Finalmente, o Universo/BRB derrotou o Pinheiros por 84 a 68, em Brasília, com 31 pontos do cestinha Kenya, e agora é o quarto colocado do Grupo B. Nesta quarta-feira jogam Plasútil/Sukest/Bauru x Bandeirantes/Rio Claro, em Bauru, às 20h.