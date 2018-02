Basquete: Uberlândia enfrenta Franca A Unitri/Uberlândia, líder isolada do Nacional Masculino de Basquete, estará no interior paulista para enfrentar Franca (oitava colocada), às 20h desta sexta-feira. A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV. No geral, o COC/Ribeirão Preto é o segundo colocado, seguido da Telemar. Corinthians/Mogi e Winner/Limeira enfrentam-se nesta sexta, também às 20h. O time de Mogi das Cruzes é o lanterna da competição. Até agora só conseguiu vencer um jogo em 12 disputados. Limeira é 12ª na tabela - soma três vitórias e sete derrotas. Outros quatro jogos no mesmo horário: Telemar e Pitágoras/Minas, no Rio de Janeiro (RJ); Ulbra/Torres e Uniara/Araraquara, em Torres (RS); Joinville e Liga Macaense, em Joinville (SC); COC e Universo/Ajax, em Ribeirão Preto (SP).