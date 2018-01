Basquete: Uberlândia não se empolga A liderança e a série de 11 partidas invictas no Campeonato Nacional Masculino de Basquete não mudam o ambiente no Unit/Uberlândia. A boa campanha contagia a cidade mineira de 600 mil habitantes, mas nada abala a tranqüilidade do técnico José Roberto Lux, o Zé Boquinha. "O elenco está consciente que não deve se empolgar. É preciso manter o ritmo para garantir uma das oito vagas nos play-offs", afirmou. Nem a possibilidade de igualar ou superar o recorde de 14 partidas invictas no Nacional, que pertence ao Vasco da Gama, muda o discurso de Zé Boquinha. "Nosso único pensamento é a próxima partida, muito difícil, contra o Franca". O fato é que a excelente campanha surpreende até a comissão técnica. "O desempenho está acima do esperado. Fizemos um bom trabalho na pré-temporada e com as primeiras vitórias, o time deslanchou", disse Zé Boquinha, que participou diretamente da montagem do elenco, formado por jogadores experientes, como o armador Tony, de 32 anos e o ala Brent, de 33, ambos norte-americanos. "Para este ano, nosso orçamento diminuiu e por isso não temos nenhuma estrela, mas nossa união dentro e fora da quadra é muito grande", explicou o auxiliar-técnico Mário Saraiva. Tony, quinto cestinha do Nacional, com 177 pontos, e o armador Valtinho, dono da melhor assistência, com 108 em 11 partidas, vêm se destacando, mas Zé Boquinha aposta no conjunto. ?Não existe individualismo no basquete. No último jogo, contra o Casa Branca, 56 dos 99 pontos foram obtidos por atletas que estavam na reserva. No meu esquema, todos são importantes?, disse o técnico, que deu quatro dias de folga ao elenco. ?Mas treinaremos normalmente no Carnaval. Precisamos manter o ritmo e garantir uma das oito vagas nos play-offs?.