Basquete: Uberlândia pega Boca na final O Uberlândia derrotou, na noite desta sexta-feira, o time argentino Libertad Sunchales, por 69 a 62, e conseguiu a classificação para a final do Campeonato Sul-Americano de clubes, que está sendo disputado na cidade de Rafaela, na Argentina. O destaque brasileiro foi Marcelinho, com 22 pontos. O adversário da equipe mineira na decisão, que acontecerá neste domingo, é o Boca Juniors. O tradicional clube argentino, atual campeão sul-americano, venceu o Ben Hur, detentor do título argentino, por 70 a 65.