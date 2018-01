Basquete: Uberlândia segue imbatível A equipe do Uberlândia manteve a invencibilidade no Campeonato Nacional Masculino de Basquete, nesta terça-feira, ao derrotar, por 100 a 93, o Ajax, em jogo válido pela oitava rodada, disputado no Ginásio do Rio Vermelho, em Goiânia. O time liderado pelo técnico Zé Boquinha soma oito vitórias consecutivas e 16 pontos. Já o time de Ribeirão Preto, do técnico Lula, somou a terceira derrota seguida, após uma seqüência de 43 vitórias, ao perder para o Mogi por 105 a 99. O Ulbra bateu o Casa Branca, por 81 a 72, e com cinco vitórias, em sete jogos, fica no segundo lugar, ao lado do Ajax. O Flamengo precisou disputar uma prorrogação para bater o Franca por 124 a 122, depois de empate no tempo normal em 108 pontos. Limeira também jogou tempo extra para superar a equipe do Bandeirante por 115 a 112. Nos dois tempos normais houve empate em 94 pontos. Outros jogos desta terça: Londrina 75 x 74 Vasco e Bauru 103 x 88 Campos. Pinheiros e Uniara completam a oitava rodada, nesta quarta-feira, em São Paulo.