Basquete: Uberlândia vence e lidera O Unit Uberlândia assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete ao vencer o leitor Casa Branca por 83 a 76, nesta sexta-feira à noite, no ginásio do time mineiro. Cambraia foi o cestinha da partida, marcando 24 pontos. Com a vitória, o Uberlândia foi a 12 pontos, um a mais que o Flamengo, que na quinta-feira derrotou o Bauru Tilibra por 85 a 81. Outros resultados desta sexta-feira: Fluminense 106 x 97 Unisanta; Ipiranga Badesc 74 x 59 Sogipa; COC Ribeirão Preto 98 x 93 Hebraica Blue Life; Goiás Universo Ajax 86 x 87 Apuel Sercomtel Londrina e Botafogo 115 x 82 Marathon Franca.