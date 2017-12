Basquete: Uberlândia vence e vai à semifinal O Unit/Uberlândia derrotou o Universo BH/Minas por 96 a 85 na noite desta segunda-feira, em partida válida pelas quartas-de-final do Campeonato Nacional de Basquete Masculino. Com esse resultado, a equipe abriu 3 a 0 na série melhor-de cinco e se classificou para as semifinais do campeonato. O primeiro classificado para a semifinal foi o Flamengo, que na noite de domingo venceu o COC/Ribeirão e também fez 3 a 0 na série. Na semifinal, o Uberlândia vai enfrentar o vencedor do confronto entre o Corinthians e o Campos. O time paulista está vencendo a série por 2 a 1. No outro playoff, o Universo/Ajax está em vantagem em relação ao Uniara/Araraquara (2 a 1). Ajax e Corinthians estão a uma vitória da semifinal.