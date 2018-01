Basquete: Uberlândia vence o Vasco O Unit/Uberlândia acabou com a invencibilidade do Vasco no Campeonato Nacional de Basquete Masculino. Nesta terça-feira, no ginásio de São Januário, no Rio, a equipe mineira derrotou os cariocas por 94 a 88, com 29 pontos do cestinha Marc Brown. Em Londrina, o time da casa venceu o Bauru/Tilibra/Copimax por 92 a 85, graças, principalmente, aos 27 pontos de Rodrigo Santana.