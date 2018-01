Basquete: um jogo de 50 horas A Associação de Clubes de Basquete de Sabadell, na Espanha, quer entrar para o Guinness: vai organizar um jogopara durar 50 horas, começando na sexta-feira às 10h para termina no domingo ao meio-dia. O desafio é superar em dez horas o recorde de setembro, estabelecido por outra organização catalã ? o Sese de Girona. O jogo de 50 horas será na Escola Sant Nicolau, com atletas de vários times e categorias revezendo-se em 40 minutos, com o marcador acumulando os pontos. No recorde anterior, em Girona, o placar foi de 1.611 a 1.603. Participaram daquela disputa 743 jogadores. Antes dessa marca, a cidade australiana de Quensland ostentava o recorde, depois de um jogo de 24 horas de duração realizado em 1998.