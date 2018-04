Basquete: Uniara tem novo desafio O Uniara/Fundesport, montado este ano pelo técnico Tom Zé, venceu o primeiro jogo da série semifinal do Campeonato Paulista Masculino de Basquete, contra a Unimed/Franca, na sexta-feira, em Araraquara, por 83 a 72. As equipes voltam a jogar neste domingo, às 11 horas, e na segunda-feira, às 20h30, em Franca (com ESPN/Brasil). COC/Ribeirão e Tilibra/Copimax/Bauru fazem o terceiro jogo da outra série neste domingo, às 18 horas, em Ribeirão Preto.