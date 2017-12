Basquete: Unimed e Corinthians vencem O Unimed/Americana e o Corinthians/Santo André ficaram mais perto da vaga para as semifinais do Campeonato Paulista Feminino de Basquete ao conquistarem, neste domingo, a segunda vitória na série melhor-de-cinco das quartas-de-final. Americana derrotou o Carapicuíba Basketball, em casa, por 134 a 61, com 25 pontos de Silvinha e 23 de Helen, as irmãs Luz. O terceiro jogo, que pode ser o decisivo, será na terça-feira, às 20 horas, em Americana (SP). O Santo André derrotou o BCN, em casa, por 82 a 49. Também faz o terceiro jogo na terça-feira, às 20 horas, em Santo André.