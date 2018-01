Basquete: Universo e COC vencem pelo Nacional masculino Dois jogos foram disputados pelo Nacional masculino de basquete na noite desta nesta sexta-feira. Em Goiânia, o Universo/Ajax venceu o Telemig/Unitri por 76 e 67 e terminou a fase de classificação no segundo lugar do grupo A. O primeiro foi o próprio Telemig. Em Ribeirão Preto, o COC/Ribeirão ganhou do Plasutil/Sukest/Bauru por 98 a 89 e está em quinto lugar do grupo B. O time de Bauru é o sexto. Pelo grupo A, já estão classificados para a segunda fase da competição: grupo A, Unitri, Ajax, Joinville, Paulistano, Conti/Amea/Assis, Flamengo/Petrobras, São Paulo/Santo André e SEB/Brusque/Havan. Já pelo B, estão garantidos Franca/Mariner/Unimed, Bandeirantes/Rio Claro, Pitágoras/Minas, COC/Ribeirão Preto, Pinheiros, Plasutil/Sukest/Bauru e Sport Recife. No domingo, dois jogos completam a fase de classificação do grupo B: Plasutil/Sukest/Bauru x Universo/BRB e COC/Ribeirão Preto x Franca/Mariner/Unimed.