Basquete vai ao Pan de olho em Atenas A armadora Adrianinha, destaque nos quatro jogos amistosos contra a Rússia, inclusive com direito a elogios de Magic Paula ? que acompanhou das arquibancadas a partida de São Paulo ? resumiu o sentimento com que as meninas da seleção de basquete vão aos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo. ?Com o quarto lugar de Winnipeg, em 1999, engasgado na garganta e para buscar o ouro dessa vez?, ressalta Adrianinha. Já os meninos, com o time renovado em relação ao que foi campeão em 1999 ? dos 12 jogadores, apenas Demétrius e Marcelinho permanecem na equipe ? viajam com o desafio de serem bicampeões em Santo Domingo. Para esta temporada o principal objetivo das seleções é a vaga olímpica ? os dois Pré-Olímpicos serão após o Pan. Leia mais no Estadão