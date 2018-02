Basquete: vai começar a decisão Flamengo e Unit/Uberlândia começam a decidir quem será o campeão brasileiro masculino de basquete, neste domingo, às 12 horas, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube. E, enquanto a equipe carioca contará com o conjunto para tentar o título, o time mineiro aposta na experiência do técnico Hélio Rubens Garcia, que, nos últimos 16 anos, triunfou dez vezes. Como realizou melhor campanha do que o Flamengo, o Uberlândia teve o direito de disputar a segunda e terceiras partidas em casa - por isso, o primeiro confronto da decisão será no Rio. O técnico da equipe carioca, Emanuel Bonfim, reservou o favoritismo para o adversário, exaltando ainda as qualidades técnicas do time de Hélio Rubens. "Por tudo o que fez até agora, o Uberlândia é franco favorito ao título", frisou Bonfim. "Mas, o Flamengo vai chegar bem porque está embalado. Além disso, teremos grandes jogos, já que estarão em quadra as duas melhores equipes do campeonato." Para chegar à final, o Flamengo superou na semifinal o Universo/Ajax, por 3 a 2, a última partida na sexta-feira, após uma paralisação do campeonato por 17 dias. Um protesto do Flamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, provocou o atraso. O time pedia que a cesta de três pontos, feita por Marc Bronw com o cronômetro zerado, validada e depois anulada pelo árbitro Sérgio Pacheco, fosse dada, com a consequente vitória no playoff semifinal. O Uberlândia superou, na semifinal, o Corinthians, por 3 a 1. Apesar do tempo em que ficou parado, enquanto Flamengo e Ajax brigavam na Justiça, a equipe mineira optou por trabalhar principalmente a parte psicológica, para não se desmotivar e desconcentrar da competição. "A nossa equipe vem treinando bastante para essa final e estamos bem física e psicologicamente para disputar o título", disse o o ala Rogério Klafke, do Uberlândia. "O Flamengo é uma ótima equipe, muito bem treinada, que surpreendeu neste campeonato, especialmente nos jogos fora de casa. O ponto forte deles é o conjunto. Precisamos colocar um ritmo forte desde o início da partida para dificultar o trabalho do armador Marc Brown, que cadencia muito bem o jogo." Após a partida de amanhã no Rio, as duas equipes voltarão a se enfrentar na terça e quarta-feira, em Uberlândia. Se houver necessidade os quarto e quinto confrontos, serão no Rio e em Minas, na sexta-feira e domingo, respectivamente.