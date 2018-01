Basquete: Vasco busca a 7ª vitória O Vasco entra em quadra às 20 horas desta terça-feira para manter a condição de invicto no Nacional Masculino de Basquete. O time de Hélio Rubens, sexto na classificação com seis vitórias (o líder é o COC/Ribeirão Preto com sete vitórias e uma derrota), joga com o Unit/Uberlândia, em São Januário. No mesmo horário, o Apuel/Sercomtel/Londrina enfrenta o Bauru/Tilibra/Copimax no ginásio Moringão. Na quarta-feira, o Vasco pega outro invicto: o Botafogo e o Londrina joga com a Unisanta.