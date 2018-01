Basquete: Vasco busca vaga na final O Vasco, time de melhor campanha no Campeonato Nacional Feminino de Basquete, pode garantir neste sábado vaga na final do torneio ? enfrenta o Ourinhos, às 18h30 (com SporTV), no Ginásio Monstrinho, em Ourinhos. Se vencerem, os cariocas fecharão o playoff da semifinal em 3 jogos a 1. Em caso de empate por 2 a 2 na série, o quinto e último confronto será na segunda-feira, às 19 horas (com SporTV), no Ginásio do Tijuca, no Rio. O Paraná, atual campeão brasileiro, é o primeiro finalista ? derrotou o Santo André em apenas três partidas e aguarda a definição do adversário para a decisão.