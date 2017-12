Basquete: Vasco contrata Mike Higgins No dia em que comemora 103 de fundação o Vasco presenteou sua torcida com a contratação do pivô norte-americano Mike Higgins, de 34 anos, para sua equipe de basquete masculino. O jogador que já atuou pela NBA defendeu o Fluminense no último campeonato Nacional. Outro reforço que pode ser anunciando para o Vasco é o armador norte-americano Charles Byrd que atuou pela equipe e foi eleito ídolo pela torcida. O atleta está finalizando as negociações para o seu retorno ao clube com o presidente Eurico Miranda.