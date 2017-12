Basquete: Vasco é bicampeão carioca Mesmo com os salários dos jogadores atrasados, o Vasco conquistou o bicampeonato carioca de basquete masculino. Neste domingo, no ginásio do Maracanãzinho, a equipe de São Januário ganhou do Flamengo por 93 a 83 e fechou em 3 a 1 a série melhor-de-cinco jogos da final estadual. O time dirigido pelo técnico Hélio Rubens estava bem atrás no placar no terceiro quarto, mas conseguiu reagir e virar a partida. Depois, no último quarto, não deu mais chances de recuperação aos flamenguistas, liderados por Oscar. O Vasco começou bem o confronto e chegou a abrir sete pontos de vantagem. Mas, no segundo quarto, o Flamengo conseguiu se recuperar e mesmo sem Oscar, que estava descansando no banco, terminou o primeiro tempo na frente: 52 a 42. A reação vascaína foi fulminante no terceiro quarto. O técnico Hélio Rubens melhorou a marcação do time e, assim, conseguiu a virada no placar. Nem o cestinha Oscar conseguiu furar o bloqueio defensivo do Vasco. No último quarto, mesmo com a exclusão de seus dois pivôs titulares, Sandro Varejão e Nenê, que estouraram o limite de cinco faltas individuais, o Vasco manteve uma vantagem confortável sobre o rival. Assim, conseguiu conquistar seu 16º título estadual. Muito emocionado, Hélio Rubens elogiou a personalidade e o caráter de seus jogadores, que souberam enfrentar todos os problemas, como a falta de pagamento dos salários, e conquistar mais um título. "Esse time é composto por jogadores que me orgulham muito, o mérito é todo deles", festejou o treinador do Vasco. As equipes jogaram com: Vasco - Helinho, Charles Byrd, Rogério, Nenê e Sandro Varejão (titulares); Manteiguinha, Mingão, Mike Higgins e Janilson. Técnico: Hélio Rubens. Flamengo - Ratto, Dedé, Oscar, Leo e Janjão (titulares); Pedro, Ricardinho, Ailton, Jonny, Olívia e Olivinha. Técnico: Miguel Angelo da Luz.