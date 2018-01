Basquete: Vasco e Fla fazem clássico O clássico carioca Flamengo/Petrobras x Vasco, às 20h30 desta sexta-feira, no Rio (com transmissão da SporTV), é o destaque da rodada do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Uberlândia, Vasco e Uniara somam 15 pontos em oito jogos, mas a equipe mineira está em primeiro na classificação geral por ter melhor cesta average, primeiro critério de desempate.