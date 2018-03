Basquete: Vasco e Ribeirão na semi As equipes do Vasco e do COC/Ribeirão Preto garantiram nesta terça-feira vaga nas semifinais do Campeonato Nacional de Basquete Masculino. O Vasco derrotou o Bauru por 69 a 66 e fechou a série melhor-de-cinco jogos em 3 a 0. Já o time de Ribeirão venceu a Unit/Uberlândia por 100 a 71 e também fez 3 a 0. No outro jogo disputado nesta terça-feira, o Flamengo conseguiu diminuir a vantagem do Marathon/Franca nas quartas-de-final. Com 39 pontos do cestinha Oscar, a equipe carioca ganhou por 99 a 96, fora de casa, e agora perde o confronto por 2 a 1. Os dois voltam a jogar na sexta-feira, no Rio. O primeiro duelo das semifinais já está definido. Será entre o COC/Ribeirão Preto e o Botafogo, que eliminou o Fluminense por 3 a 0. Na outra luta pela vaga na final, o Vasco ainda espera o vencedor da série entre Flamengo e Franca.