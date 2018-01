Basquete: Vasco e Santo André lideram Vasco e Santo André continuam invictos e na liderança do Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete. As duas equipes venceram suas partidas na noite desta segunda-feira, pela segunda rodada da competição, e somam quatro pontos. Jogando no ginásio do adversário, em São José dos Pinhais, o time paulista derrotou o Paraná por 88 a 83. Silvinha, da equipe paranaense, e Patricia, do santo André, foram as cestinhas, com 17 pontos cada. Já o Vasco, que jogou em casa, venceu a seleção brasileira juvenil por 85 a 59. As cestinhas foram Claudinha e Micaela, ambas do Vasco. O time juvenil do Brasil participa da competição como preparação para o Mundial da categoria. Outros resultados da segunda rodada: Univille ABAJ Joinville 52 x 98 Ourinhos Unimed AA Guaru Nova Geração 89 x 67 Jundiaí