Basquete: Vasco está na semifinal O Vasco da Gama é o último semifinalista do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. A equipe venceu neste domingo o Fluminense por 101 a 86 (52 a 40 no primeiro tempo) e fechou a série melhor-de-cinco em 3 a 2. O cestinha da partida foi o armador Marcelinho, do Fluminense, com 43 pontos. Na próxima fase, o clube carioca pega o Uniara/Fundesport, que derrotou o Unit/Uberlândia por 3 a 1. O primeiro confronto será nesta terça-feira, às 20 horas, no ginásio Gigantão, em Araraquara. A segunda e terceira partidas serão realizadas no ginásio do Tijuca. A outra série semifinal, entre COC/Ribeirão Preto e Bauru/Tilibra/Copimax, também vai começar nesta terça-feira, às 20h30, no ginásio Cava do Bosque, em Ribeirão Preto, com transmissão ao vivo do SporTV. A segunda e terceira partidas serão realizadas no ginásio Panela de Pressão, em Bauru. Quatro meses depois do campeonato paulista, COC e Bauru repetem a semifinal da competição estadual, em que o time de Ribeirão bateu o de Bauru por 3 a 2. ?Esse encontro mostra o bom trabalho das duas equipes, dentro e fora das quadras?,disse Guerrinha, técnico de Bauru.