Basquete: Vasco garante vaga na final Vasco e Paraná decidem o título do Campeonato Nacional Feminino de Basquete, a partir do dia 5, em uma série melhor-de-cinco jogos. O Paraná estava classificado e o Vasco obteve sua vaga com a vitória por 89 a 65, neste sábado, contra a Unimed/Ourinhos. A equipe fechou o playoff semifinal por 3 a 1. A final vai reunir dois times com problemas fora da quadra e que, inclusive, correm o risco de acabar após o campeonato. As duas equipes já se enfrentaram em uma final na temporada, com vitória por 3 a 2 do Vasco no playoff do campeonato carioca - o time do Paraná foi emprestado para o Rio, defendendo a Mangueira.