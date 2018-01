Basquete: Vasco luta pela liderança O Vasco precisa ganhar nesta segunda-feira, às 21 horas (SporTV), do Jundiaí por uma diferença de 34 pontos para garantir a liderança no Nacional, superando o Paraná no saldo de cestas. Assim enfrentará o Ourinhos, 4º, na semifinal. Sábado, o Santo André venceu o Ourinhos por 104 a 76 (52 a 48) e o Paraná bateu o Joinville: 109 a 55 (68 a 33).