Basquete: Vasco quer empatar playoff O Vasco busca a reabilitação nesta segunda-feira no playoff final do Nacional Feminino de Basquete. Recebe o Paraná, atual campeão brasileiro, no Ginásio do Tijuca, às 21 horas (SporTV). No primeiro confronto da série melhor-de-cinco, sábado, em São José dos Pinhais (PR), o Paraná venceu por 100 a 98 (49 a 50), mesmo com os 27 pontos das alas vascaínas Janeth e Micaela, as cestinhas do jogo.