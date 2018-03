Basquete: Vasco tenta título no Paraná Se voltar a vencer o Paraná, o Vasco será o campeão brasileiro na temporada da crise. As equipes que disputam a decisão do Nacional Feminino são o próprio retrato das dificuldades - o Paraná, sem patrocínio, pode fechar assim que o título for definido. Hortência, gerente da equipe, disse que o Governo do Paraná vai manter o projeto de formação (que reúne 5.000 crianças), mas não o time principal. Já o clube carioca, que não paga salários há meses, ainda não informou sobre a continuidade do time. Paraná e Vasco fazem a quarta partida da série melhor-de-cinco neste sábado, às 18h15, no Ginásio Ney Braga, em São José dos Pinhais, no Paraná (com SporTV). O Paraná venceu a primeira partida, em seu ginásio, por 100 a 98. O Vasco mandou no marcador nos jogos do Rio, vencendo por 90 a 74 e por 82 a 75. Nos 20 jogos que disputou no Nacional, a equipe paranaense ganhou 16 e perdeu 4. O time carioca, em 21 partidas, somou 17 vitórias e sofreu 4 derrotas. Nos cinco confrontos entre as equipes na temporada a vantagem foi do Vasco, com três vitórias. Janeth, a cestinha do Campeonato Nacional, com a média de 26,8 pontos por partida, disse que o Vasco está determinado a sair do Paraná como campeão. O segredo, na sua avaliação, é manter o padrão de jogo apresentado no Rio, principalmente no sistema defensivo. "É exatamente a defesa que tem feito diferença nos jogos, proporcionado um melhor contra-ataque, a nossa especialidade", comentou a lateral, que vive a expectativa de seguir para mais uma temporada nos Estados Unidos. Janeth, remanescente da geração de Paula e Hortência que conquistou o título de campeã mundial em 1994 e o vice-campeonato olímpico em 1996, pretende viajar no dia 29 para os Estados Unidos. Assim, quanto antes definir o Brasileiro melhor será. Janeth não terá férias antes do início da temporada da WNBA, em que vai defender o Houston Comets, pela quarta vez consecutiva. O Paraná, das irmãs Luz (Silvinha, Helen e Cíntia), terá o desafio de empatar a série para levar a decisão para o quinto jogo. A armadora Helen é outra que vive a expectativa de viajar para a temporada da WNBA - vai estrear na liga norte-americana no Washington Mystics. "No Rio, erramos bolas fáceis e não tivemos o domínio dos rebotes para executar os contra-ataques", afirmou ela. Helen acha que seu time pode reverter a desvantagem em um playoff que, segundo ela, está muito equilibrado. Se vencer neste sábado, o Paraná, que é o atual campeão brasileiro, provoca a quinta partida, na segunda-feira, novamente no Rio.