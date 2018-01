Basquete vence e termina em 7º A seleção brasileira de basquete venceu a França por 74 a 65 (47-32) na madrugada desta quarta-feira, em Nankín, e terminou em sétimo lugar o Mundial de basquete Feminino realizado na China. Na decisão do quinto lugar, a Espanha derrotou a China por 92 a 71 (49-38). A final do Mundial será disputada ainda nesta quarta-feira entre Estados Unidos e Rússia. As duas seleécões se enfrentam a partir das 10h30 (horário de Brasília). Coréia do Sul e Austrália brigam pelo terceiro lugar.