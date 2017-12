Basquete: Venezuela na briga por vaga A Venezuela mostrou que está na briga por uma vaga no mundial de basquete masculino ao derrotar nesta quinta-feira as Ilhas Virgens por 91 a 75, em partida válida pela segunda fase da Copa América de Neuquén (sul da Argentina). A equipe soma agora oito pontos e divide a quarta colocação com o Brasil, que tem um jogo a menos e ainda hoje enfrenta Porto Rico. Apenas cinco equipes se classificam para o Mundial de Indianápolis/2002. As seleções da Argentina e Porto Rico (próximo adversário do Brasil) já estão classificadas, ambas com dez pontos. Canadá, Brasil, Panamá, Venezuela, Ilhas Virgens e Uruguai disputam as três vagas restantes. Confira a classificação da Copa América: 1) Argentina - 10 pontos (classificada) 2) Porto Rico - 10 pontos (classificada) 3) Canadá - 9 pontos 4) Brasil - 8 pontos 5) Venezuela - 8 pontos 6) Panamá - 7 pontos 7) Ilhas Virgens - 6 pontos 8) Uruguai - 6 pontos