Basquete volta amanhã aos treinos A seleção brasileira feminina de basquete reapresenta-se para treinos nesta segunda-feira, às 16h, no ginásio do Paulistano, em São Paulo. De manhã, as jogadoras Ega, Janeth, Lilian e Sílvia Cristina realizam exames fisiológicos. ?As atletas estão bem tecnicamente. Evoluíram muito nesta temporada. Na primeira semana de preparação, priorizamos a parte física, com base nos resultados das avaliações feitas. Além disso, trabalhamos arremessos e fundamentos?, disse o técnico Antônio Carlos Barbosa. A estréia do Brasil na Olimpíada de Atenas está marcada para 14 de agosto, contra o Japão. As brasileiras estão no grupo A e terão ainda como adversárias na primeira fase Grécia (no dia 16), Rússia (18), Nigéria (20) e Austrália (22).